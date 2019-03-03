شكرا لقرائتكم خبر عن شتوتجارت يمطر شباك هانوفر بـ5 أهداف في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حقق شتوتجارت فوزا كبيرا على ضيفه هانوفر بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

سجل لأصحاب الأرض كل من ماريو جوميز في الدقيقة 4، وأوزان كاباك هدفين في الدقيقتين 16 و45+1، وستيفن تسوبر هدفين في الدقيقتين 78 و81، وأحرز هدف الضيوف الوحيد المهاجم البرازيلي جوناثاس دي جيسوس في الدقيقة 68.

بهذا الفوز رفع شتوتجارت رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف هانوفر عند 14 نقطة، في المركز الـ 17 وقبل الأخير.

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