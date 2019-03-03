شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي انتصارا ثمينا على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب كرافين كوتاج في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله جونزالو هيجواين في الدقيقة 20 وتعادل كالوم تشامبيرس لفولهام في الدقيقة 27 قبل أن يسجل جورجينيو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 31.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع فريق برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.