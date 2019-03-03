شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق فوزاً غالياً على بترو أتلتيكو في عقر داره بهدف أحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا غاليا على حساب مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وبهذا الفوز يحيي الفريق حظوظه في التأهل عن المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط مقابل 6 نقاط لجورماهيا الكيني و4 نقاط لبترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري وتقام اليوم مباراة بين جورماهيا ونصر حسين داي بالجزائر .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع

وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز “زيزو” وحميد أحداد ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط وخالد بو طيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول أصحاب الأرض فرض سيطرتهم مبكرا ولعب الزمالك على العرضيات من الجانبين وحصل على ركنية نفذها جمعة بدون خطورة بعدها مرر النقاز عرضية شتتها الدفاع ورد بيترو أتلتيكو بهجمات سريعة وحصل على ركلة ركنية من الجانب الأيمن وصلت عرضية وسددها المهاجم الأنجولي برأسية قوية يبعدها جنش لركنية جديدة مرت بدون خطورة على الزمالك في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ويسدد مهاجم بترو أتلتيكو الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب بدون خطورة بعدها تنحصر الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين .

ورغم نشاط الفريق الأنجولي في وسط الملعب إلا أنه لم يشكل خطورة على مرمى جنش وسط محاولات وتسديدات من وسط الملعب تصل بسهولة لجنش طوال الربع ساعة الاولى من عمر المباراة .

وحاول خالد بوطيب فتح ثغرة بالدفاع الأنجولي ولكن الحكم يحتسب ركلة حرة على مهاجم الزمالك بعدها يمرر بوطيب الكرة بالكعب لأحداد لكن يشتتها الدفاع الأنجولي لتمر بدون خطورة في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وشهدت الدقيقة 20 هجمة خطيرة للزمالك عن طريق بوطيب الذي حاول تمرير الكرة لأحداد ليبعدها الدفاع وتصل لأوباما في الجانب الأيمن يهيئ الكرة للنقاز الذي مررها عرضية كادت أن تصل لبوطيب أمام المرمى لكن يشتتها الدفاع بعيدا .

ومن هجمة منظمة يمررها حميد أحداد لجمعة في الجانب الأيسر يرسلها عرضية متقنة ويشتتها الدفاع قبل وصولها لبوطيب بعدها يحصل الزمالك على ركنية يمررها أوباما من الجانب الأيمن عرضية يلعبها أحداد برأسية يتصدى لها الحارس في الدقيقة 24 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وينجح في الدقيقة 27 من عمر المباراة في تسجيل هدف التقدم عن طريق المغربي حميد أحداد بعد عرضية أرضية متقنة من أحمد سيد “زيزو” من الجانب الأيمن لتمر من الدفاع وتصل لأحداد داخل المنطقة ليودعها بيمينه في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويحاول الفريق الأنجولي تعويض النتيجة بعد هدف الزمالك فيما أغلق لاعبو الزمالك منطقة الوسط ويسدد أحمد سيد “زيزو” كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى بترو أتلتيكو إلى خارج الملعب .

ويحاول الزمالك مجددا عن طريق أحداد الذي سقط على أرضية الملعب في كرة مشتركة وتلقى العلاج ليعود ويستأنف المباراة في الدقيقة 37 .

ويرد بترو أتلتيكو بهجمة منظمة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر على يمين جنش إلى خارج الملعب ويعود من جديد أصحاب الأرض في محاولة هجومية وعرضية من الجانب الأيسر تمر من أمام دفاع الزمالك ورأسية مهاجم بترو أتلتيكو تخرج أعلى مرمى جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

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وتهدأ المباراة في لحظاتها الأخيرة ويحاول ساسي وأوباما فتح ثغرة هجومية من وسط الملعب ولكن بدون خطورة على مرمى أصحاب الأرض ويحصل الفريق الأنجولي على ركنية تمر من دفاع الزمالك ليحولها مهاجم بترو أتلتيكو برأسية قوية ترتطم بالأرض وينقذها جنش ببراعة في الدقيقة 45 من عمر المباراة وبعدها تمر اللحظات الأخيرة بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وفي الشوط الثاني دخل الفريق الأنجولي مندفعا نحو الهجوم على أمل تدارك النتيجة وتمر كرة عرضية من الجانب الأيسر لبترو أتلتيكو يتصدى لها دفاع الزمالك تصل للاعب بترو أتلتيكو يسددها قوية تخرج على يسار جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

بعدها يحصل أصحاب الأرض على أكثر من ركلة ثابتة وركنية وتمر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاعب بترو أتلتيكو تصل سهلة في يد جنش حارس الزمالك في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

ويؤمن لاعبو الزمالك منطقة الوسط والدفاع وسط هجمات الفريق الأنجولي الذي حصل على ركنية جديدة لكنها مرت بدون خطورة على مرمى جنش وسقط أحمد سيد “زيزو” على الأرض متأثرا بالإصابة ليخرج لتلقي العلاج خارج الملعب .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد “زيزو ” في الدقيقة 56 من عمر المباراة ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها أوباما بتمريرة قصيرة وعرضية من النقاز يتصدى لها دفاع بترو أتلتيكو .

ويبادل الزمالك السيطرة على الكرة مع أصحاب الأرض ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمود عبدالعزيز “زيزو” في كرة مشتركة بوسط الملعب ويستمر ضغط الفريق الأنجولي على أمل تدارك النتيجة وسط تأمين دفاعي من لاعبي الزمالك .

ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب في الدقيقة 62 من عمر المباراة .

ويشن الزمالك هجمة منظمة وعرضية من إبراهيم حسن تمر من أمام دفاع بترو أتلتيكو ولم يلحق بها عمر السعيد لتخرج الكرة إلى خارج الملعب وتضيع فرصة هدف ثاني للزمالك في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه فرجاني ساسي في كرة بوسط الملعب وبعدها يتمركز اللاعبون في ثلث الملعب لمواجهة محاولات الفريق الأنجولي .

ويستمر تمركز لاعبي الزمالك لتأمين المنطقة ويمر إبراهيم حسن بكرة ويرسلها عرضية تصطدم بدفاع بترو أتلتيكو وتخرج إلى ركنية بعدها يرد بترو أتلتيكو بكرة منظمة يحصل على ركلة حرة تمر عرضية من أمام لاعبي الزمالك لكن رأسية لاعب بترو أتلتيكو تخرج أعلى مرمى جنش في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بهجمة مرتدة للزمالك لكن أحداد لم يستطيع السيطرة على الكرة لتخرج من تحت قدمه إلى خارج الملعب بعدها يهاجم أصحاب الأرض بكرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق توني يتصدى لها دفاع الزمالك بقوة ويخرجها إلى وسط الملعب في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

ويعود بترو أتلتيكو بهجمة جديدة يحصل على ركلة حرة تنفذ عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من مهاجم أصحاب الأرض وتخرج بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 77 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بتسديدة قوية من فرجاني ساسي من كرة ثابتة لكن يمسكها حارس بترو أتليتكو بعدها يدفع الجهاز الفني بآخر أوراقه الفنية بالدفع ببهاء مجدي بدلا من حميد أحداد في الدقيقة 82 من عمر المباراة .

ويحاول الفريق الأنجولي شن هجمات على دفاع الزمالك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وسط تمركز دفاعي جيد من لاعبي الزمالك والاعتماد على المرتدات الخاطفة .

وتهدأ المباراة في دقائقها الأخيرة ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني تستمر فيها المحاولات الأنجولية ويحصل بترو أتلتيكو على ركلة حرة من الجانب الأيسر وتمر عرضية يخرجها جنش بقبضة يده لوسط الملعب وبعدها تمر اللحظات الأخيرة بدون خطورة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد .