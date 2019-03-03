أسطورة ليفربول يشن هجوماً قاسياً على ساري

شن لاعب ليفربول السابق جرايام سونيس، هجوما على مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، بعد قرار الأخير بإشراك الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا أساسيا في المباراة أمام فولهام، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كيبا قد رفض استبداله بالأرجنتيني ويلي كابييرو في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي، في نهائي كأس الرابطة، ما أثار غضب ساري الذي عاقب الحارس باستبعاده من التشكيل الأساسي أمام توتنهام والتي انتهت بنتيجة (2-0) لصالح البلوز.

وأبدى سونيس استياءه من قرار إشراك كيبا أمام فولهام، معتبرًا أن القرار يلخص الحال الذي تمر به كرة القدم الحديثة.

وقال سونيس، في تحليله للمباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "الصورة الأكبر هي أنك تقف في غرفة تغيير الملابس كمدرب، وكان هو من يتخذ القرار، لو كان الأمر بيدي لاستبعدته من هذه المباراة وما بعدها".

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وأكمل: "الحادثة انعكاس حزين لما نمر به في كرة القدم الحديثة، إنه في الرابعة والعشرين من عمره، لم يفعل شيئا للآن في اللعبة ويشعر بأنه يمكنه تحدي المدرب بهذه الطريقة".

ووافق مدرب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق ديفيد مويس، سونيس على رأيه وقال: "أعتقد أنه وبعد ما حدث، كان يتوجب على ساري القيام بشيء ما، وحدث ذلك فعلا الأربعاء، شعرت بوجوب غيابه عن هذه المباراة أيضًا، والغياب لمباراتين له تأثير أكبر".

لكن مدافع ليفربول السابق جايمي كاراجر رأى أن إشراك كيبا، أمر لم يكن ممكنا تجنبه، وقال: "ساري يشعر بأنه (كيبا) الحارس الأفضل في العالم، لم يستطع مواصلة تركه على الدكة، لقد دفعوا 70 مليون جنيه إسترليني لاستقطابه، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتفسير ذلك".