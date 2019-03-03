كلوب: صلاح يفعل كل شيء في الكرة حتى اللمسة الأخيرة

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن فريقه واجه ظروف صعبة خلال مواجهة أيفرتون، مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأشار كلوب في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس، إلى أن محمد صلاح نجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى إيفرتون، لكنه وجه اللوم له في اللمسة الأخيرة.
وقال المدير الفني الألماني: "المباراة كانت صعبة لعدة أسباب، وكذلك لأن المنافس كان شرسًا، الرياح كانت ضدنا من كل الاتجاهات ولم تساعد أي شخص".
وأكمل: "المباراة كان من الصعب السيطرة عليها، سنحت لنا ثلاث أو أربع فرص محققة للتسجيل سواء لمحمد صلاح أو فابينو، ولا أتذكر أي فرصة لإيفرتون".
وانهى: "صلاح كان يفعل كل شيء في الكرة حتى اللحظة الأخيرة في الهجمة، ولكن الآن علينا أن نقاتل الظروف والمنافسين وهو ما يفعله اللاعبين".
وتعادل ليفربول مع أيفرتون في ديربي الميرسيسايد مساء الأحد، ليفقد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، بفارق نقطة واحدة.
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