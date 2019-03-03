فان دايك: بالطبع نشعر بالإحباط.. كنا نستحق نقاط المباراة الثلاث

صرح المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، نجم ليفربول، أن فريقه يشعر بالإحباط بعد التعادل السلبي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جوديسون بارك" ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان ديك في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "بالطبع نشعر بالإحباط، كنا نستحق نقاط المباراة الثلاث، واحتفالهم بالنقطة يكشف ذلك، صنعنا العديد من الفرص، لكننا فشلنا في تحويلها إلى أهداف، سنواصل مجددا".

أكمل: "أحب هذا النوع من المباريات، جئنا إلى هنا من أجل نقاط المباراة الثلاث، الآن علينا التعافي مجددا، وأن نكون مستعدين للمواجهة المقبلة".

وانهى تصريحاته، قائلا: "سنحاول التركيز على المباراة المقبلة، الجميع يريد أن يكون متصدر البريميرليج، لكننا لا نستطيع تغيير الموقف الآن".

وبهذه النتيجة، يفرط ليفربول بفرصة استعادة الصدارة من مانشستر سيتي، بعدما ارتفع رصيده إلى 70 نقطة مقابل 71 لحامل اللقب، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.