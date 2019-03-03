التشكيل الرسمي لموقعة يوفنتوس ونابولي

قام المديران الفنيان ليوفنتوس ونابولي، ماسيميليانو أليجري وكارلو أنشيلوتي، ا تشكيلة الفريقين لمباراة الليلة، بملعب سان باولو، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.
وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كانسيلو، كيليني، بونوتشي، أليكس ساندرو.
خط الوسط: إيمري تشان، بيانيتش، ماتويدي.
خط الهجوم: بيرنارديسكي، ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو.
بينما جاءت تشكيلة نابولي كالاَتي:
حراسة المرمى: أليكس ميريت.
خط الدفاع: مالكويت، ماكسيموفيتش، كوليبالي، السيد هساي.
خط الوسط: كاييخون، اَلان، فابيان رويز، بيوتر زيلينسكي.
خط الهجوم: أركاديوز ميليك، لورينزو إنسيني.
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