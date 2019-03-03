نيمار يثير الغموض حول الإنتقال إلى ريال مدريد

أشعل النجم البرازيلي نيمار نجم فريق هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب برشلونة الإسباني السابق الجدل مجددًا حول انتقاله إلى صفوف ريال مدريد مستقبلًا.

ويغيب نيمار عن صفوف فريقه بسبب الإصابة، إلا أن نادي باريس سان جيرمان أكد أن نجمه البرازيلي على وشك استعادة عافيته والعود إلى الملاعب خلال الشهر الجاري.

وقال اللاعب البرازيلي الدولي في حوار مع شبكة "سبورتي إسبيتاكيولار" عند سؤاله عن احتمالات انتقاله لنادي العاصمة الإسبانية: "ريال مدريد نادي عظيم، هذا شىء واضح، أي لاعب يتمنى الارتباط به، من يدري ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل".

واردف نيمار قائلًا: "لكن أن لا أقول أنني سأنتقل إلى صفوف ريال مدريد".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 71 نقطة، كما اقترب من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه خارج ملعبه بهدفين نظيفين على مانشستر يونايتد، في ذهاب دور الستة عشر.