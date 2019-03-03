نائب أمير الشرقية يستعرض خطط الاتحاد السعودي للبولو

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) استعرض نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، برامج وخطط الاتحاد السعودي للبولو، خلال استقباله اليوم (الأحد) في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو بن فريد زيدان. استعرض نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، برامج وخطط الاتحاد السعودي للبولو، خلال استقباله اليوم (الأحد) في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو بن فريد زيدان. وأكد الأمير أحمد اهتمام القيادة بكافة الفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وتنمية المواهب لتحقيق الإنجازات ورفع علم المملكة العربية السعودية في كافة المحافل، متمنيا للاتحاد ولكافة الأعضاء التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.



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