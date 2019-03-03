الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ29.. مان سيتي يعود للصدارة

عاد مانشستر سيتي لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مجددًا، بعد سقوط منافسه ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، فى ختام مباريات الجولة الـ29 من البريميرليج.

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 71 نقطة بعد الفوز الصعب الذى حققه أمس على بورنموث 1-0، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وواصل توتنهام التراجع بتعادل أمام أرسنال 1-1 فى ديربي لندن محتلا المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بينما عاد مانشستر يونايتد للمركز الرابع برصيد 58 نقطة بفوز صعب على كريستال بالاس، ليتراجع أرسنال إلى المركز الخامس.

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