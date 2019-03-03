الزمالك يفوز علي بترو أتلتيكو بهدف نظيف في الكونفدرالية

تغلب الزمالك على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية “لواندا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

بتلك النتيجة أحيى الزمالك آماله فى التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية بتحقيق أول فوز له فى المجموعة الذى أدى إلى ارتقاء الفريق الأبيض للمركز الثانى برصيد 5 نقاط بشكل مؤقت بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مباراة والانتصار اليوم ليصبح خلف جورماهيا الكينى المتصدر بـ6 نقاط والذى يليه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط، من المنتظر أن يقام لقاء نصر حسين داى وجورماهيا فى التاسعة من مساء اليوم فى الجولة الرابعة ليحسم الشكل النهائى لترتيب المجموعة.

بذلك الانتصار كسر الزمالك عُقدة عدم تحقيق الفوز خارج أرضه فى البطولات الأفريقية التى استمرت987 يوماً حيث كان آخر انتصار للأبيض أمام إنيمبا النيجيرى فى منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا والتى أقيمت يوم 19 يونيو 2016، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه باسم مرسى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:”محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم”.

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