أخبار برشلونة اليوم الأحد 3 / 3 / 2019...

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هادية وكلاسيكية.. الكشف عن أغاني ميسي المفضلة
ومع مواصلة البحث عن مزيد من التفاصيل عن حياة ميسي، يمكنك الآن التعرف عن الموسيقى المفضلة للنجم الأرجنتينى بعدما نشر مقطع فيديو خلال تواجده بالسيارة عبر حسابه على إنستجرام.
ويستمع ميسي للمطرب الإسباني خوان مانويل سيرات أحد أهم نجوم الغناء في كتالونيا وإسبانيا بشكل عام.
ويعتبر سيرات من مناصري انفصال كتالونيا وسبق له أن دخل فى خلاف مع الجنرال فرانكو الحاكم السابق لإسبانيا حيث كان من المقرر أن يشارك فى مسابقة عام 1968 بأغنية "لا لا لا" لكن شروط المسابقة أن تغنى بالإسبانية وليس الكتالونية لكنه رفض الانصياع لتعليمات الحاكم العسكرى وتم استبعاده من المشاركة.
تفوق تاريخي وبيل "النحس" فى أبرز أرقام الكلاسيكوحقق برشلونة العديد من الأرقام المميزة والقياسية، بعد الفوز على غريمه التقليدى ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى الجولة الـ 26 من الدورى الإسبانى.
برشلونة فاز حتى الآن 96 كلاسيكو فى جميع البطولات أمام ريال مدريد (مقابل 95 لريال مدريد، 51 تعادل)، ليتفوق البارسا بالمواجهات لأول مرة منذ 88 سنة (1931).
برشلونة يتفوق تاريخيا على ريال مدريدالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي صنع 9 أهداف فى الكلاسيكو بالليجا الإسبانية منذ موسم 2003-2004 أكثر من سيرجى روبرتو (6) ، بالمشاركة مع النجم السابق تشافي هيرنانديز، وذلك بعد أن صنع روبرتو هدف راكيتيتش فى لقاء اليوم.
الكرواتى إيفان راكيتيتش سجل 4 أهداف ضد ريال مدريد (جميعها فى سانتياجو برنابيو)، فقط ضد ريال بيتيس سجل أكثر (5 أهداف).
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