شكرا لقرائتكم الهلال السودانى يضرب زيسكو بثلاثية ويتصدر المجموعة الثالثة بالكونفدرالية (فيديو)... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع نادى الهلال السودانى تحقيق فوزا هاما أمام زيسكو يونايتد الزامبى، بنتيجة 3 / 1 ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" التى جمعتهما اليوم على ملعب الهلال بالعاصمة السودانية الخرطوم فى الوقت الذى انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

الفوز منح الهلال السودانى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وتواجد أشانتي كوتكو في المركز الثاني بـ 6 نقاط بفارق الأهداف فقط مع ناكنا الزامبي صاحب المركز الثالث، بينما تواجد زيسكو يونايتد في المرتبة الأخيرة بأربع نقاط فقط.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من محمد موسي الضي الذى تقدم لفريق الهلال السودانى فى الدقيقة 10، وأضاف وليد بخيت الهدف الثاني في الدقيقة 36، بينما استطاع لازاوس كامبولي تحقيق أول أهداف زيسكو، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح أصحاب القميص الأزرق.

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تمكن عبد اللطيف سعيد بوي من إحراز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 66، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السوادني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لزيسكو يونايتد، والجدير بالذكر أن

بالنسبة لبقية نتائج المجموعة الثالثة سحق أشانتي كوتوكو الغاني منافسه ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف نظيفة، بعد أن انتهي لقاء الذهاب بفوز الفريق الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلي الجانب الأخر تعادل الصفاقسي التونسي سلبيا مع نادي سالياتس بطل بوركينا فاسو ضمن مباريات المجموعة الثانية ، يحتل أصحاب القميص الأبيض والأسود المركز الثاني برصيد 6 نقط خلف المتصدر النجم الساحلي صاحب 7 نقاط، ويتواجد كل من إينوجو وسالياتس في المركزين الثالث والرابع.