شكرا لقرائتكم 50 ألف جنيه لكل لاعب فى الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرف 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية.
وقام رئيس نادى الزمالك، باجراء إتصال هاتفى بإسماعيل يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة، أشاد من خلاله بالأداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء.
وكان الزمالك قد فاز على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف أحداد ليرتقى فى المركز الثانى بشكل مؤقت فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وفى المركز الثالث نصر حسين داى بـ4 نقاط ويتساوى معه الفريق الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط وينتظر الزمالك مواجهة جورماهيا ونصر حسين داى المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم لحسم الترتيب النهائى للمجموعة.
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