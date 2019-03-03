شكرا لقرائتكم تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية بعد الفوز على بترو أتليتكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قفز فريق الزمالك للمركز الثانى بترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف نظيف أحرزه المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

بهذا الفوز أحيا الزمالك آماله فى التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية بتحقيق أول فوز له فى المجموعة الذى أدى إلى إرتقاء الفريق الأبيض للمركز الثانى برصيد 5 نقاط بشكل مؤقت بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مباراة والانتصار اليوم ليصبح خلف جورماهيا الكينى المتصدر بـ6 نقاط والذى يليه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط، من المنتظر أن يقام لقاء نصر حسين داى وجورماهيا فى التاسعة من مساء اليوم فى الجولة الرابعة ليحسم الشكل النهائى لترتيب المجموعة.