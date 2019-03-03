شكرا لقرائتكم سارى: رفضت قتل كيبا لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أنه اختار الأفضل فيما يتعلق بأزمته مع الحارس كيبا، رافضا سيناريو آخر من شأنه قتل مستقبل الحارس الاسباني الشاب.

وكان ساري قد أبقى على كيبا بمقاعد البدلاء فى المباراة السابقة أمام توتنهام والتي جحسمها البلوز بنتيجة 2-0 في الجولة الـ28 من البريميرليج بعد أزمتهما الشهيرة فى نهائي كأس الرابطة، قبل أن يعود الإسباني الشاب لحماية عرين البلوز اليوم أمام فولهام فى الجولة الـ29 .

Advertisements

وقال ساري خلال تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام فولهام التي انتهت 2-1 للبلوز: " كان بإمكاني قتل مستقبله لكن قراري اليوم كان الافضل، لقد تحدثت معه، لقد ارتكب خطا لكنه حارس من الطراز العالمي واليوم قدم اداء استثنائي".

أضاف: " كيبا شخص ناضج وتعلم من الخطأ، لقد عوقب وتقبل ذلك وانتهت القضية".

وتابع: " من المهم اننا أعدنا توتنهام لسباق المركز الرابع والان اصبح هناك مركزين للصراع عليهم بدلا من واحد فقط".