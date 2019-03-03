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شكرا لقرائتكم ترتيب الدورى الإنجليزى.. ليفربول يمنح الصدارة للسيتى "إنفو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انفرد مانشستر سيتى بصدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 71 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذى يحتل الوصافة بعد تعادله مع إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة "البريميرليج".
ترتيب الدورى الإنجليزى
وجاء توتنهام فى المركز الثالث برصيد 61 نقطة بينما حل مانشستر يونايتد رابعا برصيد 58 نقطة واحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 57 نقطة بنما جاء فى المركز السادس بترتيب الدورى الإنجليزى فريق تشيلسى برصيد 56 ويتبقى للبلوز مباراة مؤجلة.
كان فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، سقط فى فخ التعادل السلبى أمام مضيفه إيفرتون، فى ديربى المرسيسايد الذى أقيم بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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