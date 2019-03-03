شكرا لقرائتكم حلم البريميرليج فى خطر.. ليفربول يتعادل أمام إيفرتون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، فى فخ التعادل السلبى أمام مضيفه إيفرتون، فى ديربى المرسيسايد الذى أقيم بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أهدر محمد صلاح هدفا محققا فى الدقيقة 28 من زمن المباراة بعد الإنفراد التام أمام الحارس بيكفورد الذى تألق فى التصدى لها.

وأصبح محمد صلاح ثانى أكثر لاعب يهدر فرص محققة في الدوري الانجليزي برصيد 13 خلف النجم الجابونى بيير إيميريك أوباميانج برصيد 19 فرصة.

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وكانت أخطر الفرص لصالح ليفربول، عندما مر ماتيب من أكثر من لاعب ومرر لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ولكن مايكل كين ينقذ المرمى في اللحظة الأخيرة بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

ومرر فان دايك الكرة برأسية إلى فابينيو الذى فشل فى تسدديها على المرمى بعدما تدخل دفاع إيفرتون في آخر لحظة ويشتت الكرة بالدقيقة 69 من زمن المباراة.

ويحتل محمد صلاح نجم ليفربول حالياً المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

بهذه النتيجة، تراجع ليفربول للمركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة فقط، جاء بها خلف مانشستر سيتى الذى تربع على الصدارة برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما جاء إيفرتون فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة.