شكرا لقرائتكم فيديو.. الزمالك يقتنص أول فوز بالكونفدرالية من أنياب بترو أتلتيكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فازالزمالك على نظيره بترواتلتيكوالأنجولى بهدف دون رد سجله المغربي حميد أحداد فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

بتلك النتيجة أحيى الزمالك آماله فى التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية بتحقيق أول فوز له فى المجموعة الذى أدى إلى ارتقاء الفريق الأبيض للمركز الثانى برصيد 5 نقاط بشكل مؤقت بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مباراة والانتصار اليوم ليصبح خلف جورماهيا الكينى المتصدر بـ6 نقاط والذى يليه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط، من المنتظر أن يقام لقاء نصر حسين داى وجورماهيا فى التاسعة من مساء اليوم فى الجولة الرابعة ليحسم الشكل النهائى لترتيب المجموعة.

بذلك الانتصار كسر الزمالك عُقدة عدم تحقيق الفوز خارج أرضه فى البطولات الأفريقية التى استمرت987 يوماً حيث كان آخر انتصار للأبيض أمام إنيمبا النيجيرى فى منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا والتى أقيمت يوم 19 يونيو 2016، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه باسم مرسى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

الشوط الأول

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جاءت البداية هجومية من الزمالك من خلال انطلاقات حمدى النقاز على الجبهة اليمنى ونجح بترو أتلتيكو فى العودة سريعة وشكل لاعبيه الخطورة على مرمى الأبيض عن طريق رأسية لتياجو أزولا حولها جنش إلى ركنية ثم واصل لاعبى الفريق الأنجولى الضغط وسط تألق جنش ثم استعاد الأبيض زمام الأمور من خلال انطلاقات جبهته اليمنى ونشاط لاعبى الوسط.

فى الدقيقة 27، نجح المغربى حميد أحداد فى خطف الهدف الأول لزمالك بعد انطلاقة من أحمد زيزو من جهة اليمين ثم أرسل عرضية أرضية وصلت إلى أحداد الذى سددها مباشرة فى شباك الفريق الأنجولى وسط أحداد فى الدقيقة 35 نتيجة شعوره بدوران تأثراً بالأجواء المناخية والرطوبة ولكن عاد سريعاً لاستكمال اللقاء وكاد إن يخطف بترو أتلتيكو هدف التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول من رأسية ولكن تألق جنش فى التصدى للكرة ليحافظ للأبيض على تقدمه.

الشوط الثانى

تبادل الفريقان الهجمات وسط انتشار جيد للاعبى الزمالك من أجل الحفاظ على التقدم أمام الفريق الأنجولى وتألق جنش فى الكرات العرضية وتعرض أحمد زيزو للإصابة بشد فى العضلة الخلفية كما وضح تأثير الأجواء المناخية حيث شعر إنه لن يستطيع استكمال المباراة ليطلب التبديل ودفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى بإبراهيم حسن بدلا منه فى الدقيقة 57 ثم واصل جروس تغييراته بالدفع بعمر السعيد بدلا من خالد بوطيب فى الدقيقة 64 ونجح إبراهيم حسن فى تنشيط الخط الأمامى للأبيض بعد نزوله ليقلل من الضغط الهجومى على دفاع الفريق الأبيض وسط استماتة بيضاء من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق فى مجموعته ثم دفع جروس بالتغيير الثالث ببهاء مجدى فى الدقيقة 81 بدلا من المغربى حميد أحداد ليغلق الجبهة اليسرى أمام انطلاقات الفريق الأنجولى الذى يمتلك جبهة يمنى قوية.