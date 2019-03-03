دجلة يزيد معاناة إنبى ويهزمه 2 - 1 فى الدورى .. فيديو...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق الكرة الأول بنادي وادى دجلة على نظيره انبي بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي دجلة حسام عرفات فى الدقيقة 60 ويوسف يعقوبو بالدقيقة 70،بينما أحرز عمر بسام هدف الفريق البترولي فى الدقيقة 95 ، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد ملعب بتروسبورت، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.
بهذه النتيجة أرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 26 محتلاً المركز الـ12، فيما توقف رصيد انبي عند النقطة 21 محتلاً المركز الثامن عشر.
جاءت المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقين السيطرة على أحداثها ومجرياتها، قبل أن ينجح دجلة فى خطف هدفين مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يسيطر أنبي على المباراة، وينجح عمر بسام فى إحراز هدف تقليص النتيجة فى الدقيقة الأخيرة.
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