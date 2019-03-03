شكرا لقرائتكم فيتوريا: سنخوض مباراة الوصل بطريقة النهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر أنه درس الوصل الإماراتي جيداً، وذلك قبل لقاء الفريقين في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن فريقه سيخوض كل مباراة وكأنها نهائي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: المباراة ستكون صعبة وقوية للغاية، لكننا نريد الفوز بها، كوننا حضرنا للمواجهة جيداً، ونريد الخروج بنتيجة إيجابية بأقصى ما نستطيع.

وواصل: لدي لاعبون كثر وهم جاهزون لخوض المباريات، وسنتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائية، وأتمنى أن يحالفنا الفوز.