شكرا لقرائتكم صحف كاتالونيا: اعتداء جديد من برشلونة على "برنابيو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حظي برشلونة بإشادة هائلة من وسائل الإعلام في كاتالونيا بعدما اقترب من إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب فوز هام على ريال مدريد يوم السبت بينما طالبت وسائل إعلام في العاصمة بإجراء تغييرات شاملة في ريال بعد إخفاق محلي جديد.

وسجل إيفان راكيتيتش بهدوء في الشوط الأول ليقود برشلونة للفوز والتقدم بفارق 12 نقطة على غريمه بينما بات يتفوق بفارق عشر نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب منافسيه.

وكتبت صحيفة سبورت الصادرة في برشلونة في عنوان رئيسي "نحن الأبطال" ووصفت الفوز الذي جاء بعد ثلاثة أيام من الفوز 3-صفر على ريال في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بأنه أشبه "باعتداء جديد على سانتياغو برنابيو".

وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة أيضا "بات بوسع برشلونة أن يلامس اللقب بعدما قتل آمال مدريد".

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وأصبح برشلونة أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني يحقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري في ضيافة ريال مدريد، ما دفع صحيفة سبورت إلى الفخر بالتفوق على الغريم.

وكتب محرر الصحيفة: يستطيع برشلونة الآن الحصول على مفاتيح برنابيو وهو الاستاد الذي بات مقرا للفريق والذي لا يشعر فيه بأي خوف على الإطلاق.

وكتبت صحيفة ماركا الصادرة في مدريد : برشلونة وجه ضربة جديدة وقضى على ريال في الكأس والدوري في غضون ثلاثة أيام.

وأضافت صحيفة آس في مدريد على صفحتها الرئيسية "مدريد يستسلم" وأشارت إلى انتهاء حقبة ضمت العديد من اللاعبين الكبار الذين تراجع مستواهم مثل سيرجيو راموس وغاريث بيل وتوني كروس ومارسيلو. وقالت : هذه أزمة تتطلب من النادي أن يعيد بناء نفسه في الصيف بطريقة تحتاج إلى الكثير من التفكير بعد عام مضطرب.

وأضافت: هناك حاجة لإجراء تغييرات في الفريق حيث نفد رصيد المدرب سانتياغو سولاري وقبل ذلك التشكيلة التي تضم الكثير من اللاعبين أصحاب الأجور الضخمة والمكانة المتضخمة.