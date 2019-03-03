ليل يعزز وصافته ونيس يعود إلى سكة الانتصارات

اسماء السيد - عزز ليل موقعه في المركز الثاني بفوزه على ضيفه ديجون 1-صفر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين ليل بفوزه إلى النيران الصديقة بعدما حول المدافع ويسلي لاوتوا كرة أخطأ التعامل معها اثر تمريرة عرضية من لاعب وسط ليل جوناثان إيكوني في شباك فريقه (72).

ورفع ليل رصيده الى 54 نقطة في المركز الثاني من 16 فوزا و6 تعادلات و5 هزائم، فيما تجمد رصيد ديجون عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر مع 20 نقطة.

وحقق ليل الذي تعادل في مباراتيه السابقتين في الدوري، فوزه التاسع على ارضه هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارة أمام تولوز 1-2.

ولم يخسر ليل في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري إذ فاز 6 مرات وتعادل مرتين، وهي أفضل سلسلة له منذ آذار/ مارس 2016.

وفي مباراة ثانية، عاد نيس الى سكة الانتصارات بعد خسارتين تواليا بفوزه على ستراسبورغ 1-صفر سجله العائد الى الملاعب بعد شهر من الغياب الجزائري يوسف عطال بيسراه إثر تمريرة عرضية من سانت-ماكسيمان (20).

وطرد الحكم لاعب وسط نيس البرازيلي دانيلو باربوسا ومهاجم ستراسبورغ صامويل غراندسير الذي كان دخل الى ارض الملعب قبل خمس دقائق، في الدقيقة 89 اثر احتكاك بينهما.

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ولم يخسر فريق المدرب باتريك فييرا على ارضه "أليانز ريفييرا" منذ 21 تشرين الاول/أكتوبر عندما سقط امام مرسيليا صفر-1. مذاك حقق نيس سلسلة من ثماني مباريات بدون خسارة (6 انتصارات مقابل تعادلين).

ورفع نيس رصيده الى 40 نقطة وتقدم للمركز السابع موقتا، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 37 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثالثة، حافظ نانت على نظافة شباكه في ثلاث من مبارياته الأربع الاخيرة في الدوري، وعاد بتعادل ثمين أمام مضيفه غانغان.

وكان نانت قاب قوسين أو ادنى من الاحتفال بالنقاط الثلاث لكن لاعبه فالنتان رونجيه أهدر ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).

ورفع نانت رصيده الى 31 نقطة في المركز الرابع عشر موقتا، فيما يقبع غانغان بالمركز الاخير مع 19 نقطة.

ويلعب لاحقا ليون مع تولوز، ومرسيليا مع سانت اتيان، وتختتم المرحلة الثلاثاء بلقاء بوردو مع مونبلييه، فيما تأجل لقاء نيم مع رين.

ملخص مباراة نيس وستراسبورغ: