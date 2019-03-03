شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزمالك يحتفل بفوزه الأول بمجموعة الكونفدرالية بـ"صورة جماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك، بالانتصار الأول فى مشواره بالمجموعة الرابعة فى دور المجموعات بالكونفدرالية، وذلك بالتقاط صورة جماعية فى غرفة الملابس بعد الانتصار على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى أقيمت على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

هذا الفوز حافظ للزمالك على حظوظه فى المجموعة الرابعة بعدما حقق أول انتصارا له فى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعد هزيمته أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة ثم حقق الفوز اليوم أمام بترو أتلتيكو.

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وحرص لاعبو فريق الزمالك على التقاط صورة تذكارية فى غرفة الملابس احتفالا بإحياء الأمل فى حجز بطاقة تأهل لدور ربع النهائى من منافسات البطولة الأفريقية وارتقى الزمالك للمركز الثانى بشكل مؤقت فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وفى المركز الثالث نصر حسين داى بـ4 نقاط ويتساوى معه الفريق الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط وينتظر الزمالك مواجهة جورماهيا ونصر حسين داى المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم لحسم الترتيب النهائى للمجموعة.