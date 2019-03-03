شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو - اسحاق يعقوبو يعزز تقدم دجلة أمام إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أسحاق يعقوبو الهدف الثاني لوادى دجلة فى شباك انبي بالدقيقة 72 لتصبح النتيجة 2/0، فى المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب بتروسبورت، والتي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، وكان حسام عرفات قد أحرز الهدف الأول لدجلة.

ويحتل إنبى قبل المباراة المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

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