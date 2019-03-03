شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: واجهنا بطل أنجولا بشجاعة.. وفرصنا فى التأهل قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أن اللاعبين واجهوا بترو أتليتكو الأنجولى بشجاعة كبيرة، وعدم تسرع مما ساهم فى تحقيق الفوز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

أضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي، إنه راضي عن أداء لاعبيه وتقديم مباراة جيدة أمام فريق مميز، وتحقيق 3 نقاط في غاية الأهمية، موضحًا إنه لا يزال لدينا مباراتين بـ 6 نقاط وحظوظ الفريق قائمة وبكل قوة فى التأهل، لافتًا إلى أن 5 نقاط لا تصعد بالفريق والمباراتين المقبلتين فى غاية الأهمية من أجل التأهل لدور الـ 8 .

ووجه جروس الشكر لرئيس الزمالك على توفير طائرة خاصة للفريق، للتغلب على الإرهاق والإجهاد، موضحًا أن الفريق حضر إلى إنجولا متأخرا من أجل التغلب على الرطوبة العالية.

بهذا الفوز أحيا الزمالك آماله فى التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية بتحقيق أول فوز له فى المجموعة الذى أدى إلى ارتقاء الفريق الأبيض للمركز الثانى برصيد 5 نقاط بشكل مؤقت بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مباراة والانتصار اليوم ليصبح خلف جورماهيا الكينى المتصدر بـ6 نقاط والذى يليه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط، من المنتظر أن يقام لقاء نصر حسين داى وجورماهيا فى التاسعة من مساء اليوم فى الجولة الرابعة ليحسم الشكل النهائى لترتيب المجموعة.