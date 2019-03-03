الزمالك يُحقق فوزه الأول أفريقيًا خارج الأرض منذ 987 يومًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الزمالك العودة لانتصاراته الأفريقية خارج ملعبه بعد غياب 987 يومًا، بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى، مساء اليوم، بهدف نظيف سجله حميد أحداد فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية. كان آخر فوزه حققه الزمالك خارج أرضه فى البطولات الأفريقية أمام إنيمبا النيجيرى فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، والتى أقيمت يوم 19 يونيو 2016، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه باسم مرسى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة، أى منذ 987 يومًا. Advertisements وقبل مباراة اليوم بين أبناء ميت عقبة والفريق الأنجولى، خاض الزمالك 11 مباراة خارج أرضه منذ فوزه الأخير أمام إنيمبا النيجيرى حيث حقق التعادل فى مباراتين فيما هُزم فى 9 لقاءات أخرى، قبل أن يفوز فى مباراة اليوم أمام بترو أتليتكو الأنجولى.

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