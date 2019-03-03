شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرف 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية.

وقام رئيس نادى الزمالك، باجراء إتصال هاتفى بإسماعيل يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة، أشاد من خلاله بالأداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء.

وكان الزمالك قد فاز على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف أحداد ليرتقى فى المركز الثانى بشكل مؤقت فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وفى المركز الثالث نصر حسين داى بـ4 نقاط ويتساوى معه الفريق الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط وينتظر الزمالك مواجهة جورماهيا ونصر حسين داى المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم لحسم الترتيب النهائى للمجموعة.