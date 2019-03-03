حميد أحداد يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك بعد 12 مباراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، هدفه الأول بقميص القلعة البيضاء، أمام بترو أتليتكو الأنجولى وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
شارك المغربى حميد أحداد فى 12 مباراة مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الجارى، بواقع 6 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز، و5 مباريات فى كأس الكونفدرالية الأفريقية ومباراة فى كأس زايد للأندية العربية، أحرز خلالهم هدفًا.
وكان الزمالك قد فاز على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف أحداد ليرتقى فى المركز الثانى بشكل مؤقت فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وفى المركز الثالث نصر حسين داى بـ4 نقاط ويتساوى معه الفريق الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط وينتظر الزمالك مواجهة جورماهيا ونصر حسين داى المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم لحسم الترتيب النهائى للمجموعة.
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