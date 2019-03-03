شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حسام عرفات يتقدم لدجلة بالهدف الأول فى شباك إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز حسام عرفات الهدف الأول لوادى دجلة فى شباك إنبي فى الدقيقة 60 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب بتروسبورت، والتي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل إنبى قبل المباراة المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

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