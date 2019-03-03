شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم البورندي يعبر بنجاح لقاء الزمالك وبترواتيلتكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة :بترواتليتكو * الزمالك المسابقة : الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح الزمالك حكم ساحة : باسفيك ندابيها حكم ساحة : باسفيك ندابيها المساعد الأول : جوستافو باجوما Advertisements المساعد الثاني : ويلي هبيمانا ميزان التقييم لطاقم التحكيم : حكم المباراة : باسفيك ندابيها القرارات الفنية: احتسب غالبية القرارات الفنية بتقدير جيد نتيجة القراءة الجيدة للأساليب وطرق لعب الفريقين بإستثناء الدقيقه 77 عندما تم ارتكاب مخالفة الدفع من لاعب بترو ضد لاعب الزمالك لم يحتسب الحكم المخالفه علي الرغم من وضوحها. العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من محمود عبدالعزيز ، فرجاني ساسي في الدقائق 57 ،61 لتعطيل الهجوم الواعد بتقدير صحيح. اللياقه البدنية والتمركز: تمكن الحكم من استخدام كل عناصر اللياقة البدنية بشكل ممتاز بداية من عنصر السرعه القصوي والتحمل العام وتنويع أسلوب الجري الخلفي والأمامي . درجه صعوبة المباراة: مباراة متوسطة المستوي الحكم مسيطر علي أحداث شوطي اللقاء . الحكمان المساعدان: المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 33 ،50 ،81 بتقدير صحيح. المساعد الثاني: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 39 بتقدير صحيح وتعاون مع الحكم بإحتساب مخالفة بالقرب منه في الدقائق 8 ،25 ، 84 بتقدير صحيح. القرارات الفنية: احتسب غالبية القرارات الفنية بتقدير جيد نتيجة القراءة الجيدة للأساليب وطرق لعب الفريقين بإستثناء الدقيقه 77 عندما تم ارتكاب مخالفة الدفع من لاعب بترو ضد لاعب الزمالك لم يحتسب الحكم المخالفه علي الرغم من وضوحها. العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من محمود عبدالعزيز ، فرجاني ساسي في الدقائق 57 ،61 لتعطيل الهجوم الواعد بتقدير صحيح. اللياقه البدنية والتمركز: تمكن الحكم من استخدام كل عناصر اللياقة البدنية بشكل ممتاز بداية من عنصر السرعه القصوي والتحمل العام وتنويع أسلوب الجري الخلفي والأمامي . درجه صعوبة المباراة: مباراة متوسطة المستوي الحكم مسيطر علي أحداث شوطي اللقاء . الحكمان المساعدان: المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 33 ،50 ،81 بتقدير صحيح. المساعد الثاني: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 39 بتقدير صحيح وتعاون مع الحكم بإحتساب مخالفة بالقرب منه في الدقائق 8 ،25 ، 84 بتقدير صحيح.

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