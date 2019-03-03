شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الزمالك فى مجموعة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز فريق الزمالك للمركز الثانى بترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوزاليوم، الأحد، على بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف نظيفه أحرزه المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

بهذا الفوز أحيا الزمالك آماله فى التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية بتحقيق أول فوز له فى المجموعة الذى أدى إلى ارتقاء الفريق الأبيض للمركز الثانى برصيد 5 نقاط بشكل مؤقت بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مباراة والانتصار اليوم ليصبح خلف جورماهيا الكينى المتصدر بـ6 نقاط والذى يليه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط.

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موعد مباراة نصر حسين داى وجورماهيا

من المنتظر أن يقام لقاء نصر حسين داى وجورماهيا فى التاسعة من مساء اليوم فى الجولة الرابعة ليحسم الشكل النهائى لترتيب المجموعة.