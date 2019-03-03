نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون في الديربي اليوم 3/3/2019 في الدوري الإنجليزي

يبحث فريق ليفربول اليوم عن فوز في لقاء الديربي بينه وبين ايفرتون ليعود لصدارة الترتيب مرة أخرى، وقد عاني ليفربول من صعوبات كبيرة في الفترة الأخيرة حيث هبط مستواه كثيراً مما أفقده عدد كبير من النقاط التي جعلت من السهل فقدان الدوري هذا الموسم، ويتجدد الموعد اليوم بالنسبة لعشاق ليفربول لمتابعة الفريق في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرة وتُذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون

وقد واجه النجم المصري محمد صلاح موجة هجوم كبيره من جماهيره في مصر بعد نشره صورة لنفسه مبتسماً عقب الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المصريون في الأسبوع الماضي، ويريد صلاح العودة للتهديف في لقاء اليوم ليتساوى مع أجويرو في عدد الأهداف حيث يسبقه الأخير بهدف وحيد.

نتيجة المباراة:

الدقيقة 10: ليفربول يحاول إحراز الهدف الأول في مرمى ايفرتون

الدقيقة 23: ضغط متواصل على دفاع ليفربول وفان ديك يقوم بإبعاد الكرة

نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: فان ديك يقوم بإخراج الكرة من أمام المرمى بعد عرضية خطيرة

الدقيقة 62: نزول فيرمينيو وميلنر إلى الملعب في محاولة من كلوب للسيطرة على اللقاء

الدقيقة 73: عرضية خطيرة تمر بسلام على مرمى ليفربول

نهاية الشوط الثاني واللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

ليفربول

ومن الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يأتي في المركز الثاني مؤقتاً بعد انتصار السيتي بالأمس، وإذا فاز ليفربول اليوم يعود لصدارة المجموعة من جديد حيث يفرق عنه بنقطة وحيدة في حالة الفوز.