تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون في البريميرليج اليوم 3-3-2019

يلتقي اليوم نادي ليفربول مع نظيره ايفرتون في ديربي منتظر في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، ويأمل فريق ليفربول في تحقيق الفوز في لقاء اليوم ليستمر تصدره بالدوري مرة أخرى، بينما ايفرتون يحتاج الثلاث نقاط من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وايفرتون

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة والرابعة والربع بتوقيت غرينتش، كما تنقل المباراة عبر قناة beIN sport HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون

ويأتي صلاح في المركز الثاني في ترتيب قائمة الهدافين برصيد 17 هدف بعد أغويرو الذي يملك 18 هدف في الدري حتى الآن، وسجل صلاح 3 أهداف من ركلات الجزاء بينما سجل أغويرو هدفين من ركلات الترجيح.

متابعة المباراة: