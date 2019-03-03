 Zamalek HD اليوم فى كاس الاتحاد الافريقي نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو |الزمالك  اليوم...

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو |الزمالك اليوم 3-3-2019 في كاس الكونفدرالية من المباريات الهامة التي تقام اليوم الأحد الموافق 3 من مارس/ آذار 2019 الموافق 26 من جمادى الآخرة 1440 هـ على ملعب 11 نوفمبر مباراة هامة في الجولة الرابعة من دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية 2018- 2019 بين فريقي الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة.

مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو bein sport

مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو bein sport

أما فريق جورماهيا، يخوض المباراة وهو متصدر جدول الدوري العام المصري، أما فريق بترو أتلتيكو فخو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بعدما فاز في مباراة، وتعادل في مباراة، وخسر في مباراة واحدة أمام فريق نصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وفاز على فريق جورماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع فريق الزمالك في مباراة الذهاب في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بنتيجة هدف لهدف.

مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

ويسعى فريق الزمالك لخطف الفوز في هذه المباراة؛ حتى يحافظ على حظوظه في الصعود إلى الدور القادم، ويحشد المدرب كل قوته الهجومية في هذه المباراة، لحصد الثلاث نقاط.

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مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم

وسيقام اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ويذاع حصريًّا على قناة البي إن سبورت الرياضية HD1.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

نصف ساعة من عمر المباراة وأول هدف للزمالك فى المباراة

الدقيقة 31 سجل اللاعب حميد أحداد الهدف الأول للزمالك

انتهت البمراة بفوز فريق الزمالك اليوم