 الان.. نتيجة مباراة النجم الساحلي و رينجرز النيجيري  فى كأس الكونفدرالية دور المجموعات اليوم الاحد...

نتيجة مباراة النجم الساحلي و رينجرز في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 نكون على موعد اليوم الأحد الموافق 03/03/2019 مع مباراة متميزة بين فريقي النجم الساحلي واينوجو رنجرز والتي من المتوقع أن تكون من أكثر المباريات تشويقًا وإثارة بين الفريقين، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على أهداف الفريقين للفوز بالمباراة وكذلك القناة الناقلة للمباراة ومواعيد البث.

مباراة النجم الساحلي ورينجرز اليوم

من جانب فريق النجم الساحلي فهو يسعي جاهدًا للفوز في هذه المباراة وحصد نقطه واحدة على الأقل، وكذلك لتأكيد انتصاره على خصمه في هذه المباراة على أرضه وبين جمهوره.

أما عن فريق اينوجو رنجرز فهو يلعب هذه المباراة بكامل قوته لهزيمة الفريق المنافس وأخذ ثأره منه لتغلبه عليه في مباراة الذهاب السابقة والتي كانت بين الفريقين في سوسة قبل أسبوع.

مباراة النجم الساحلي ورينجرز

سوف تقوم مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية بنقل المباراة من خلال البث المباشر وذلك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وكذلك في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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نتيجة مباراة النجم الساحلي ورينجرز

انتهت المباراة بفوز النجم الساحلي بهدفين نظيفين وسجل أهداف الساحلي

الدقيقة ’19 سجل اللاعب ماهر الحناشي الهدف الأول للنجم

الدقيقه ’69 سجل اللاعب إيهاب المساكني هدف من ضربة جزاء