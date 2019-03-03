مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون البث المباشر live HD في الدوري الإنجليزي كورة ستار| كورة اونلاين| يلا...

البث الحي المباشر لمباراة ايفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمباراة مقامة على أرض ملعب نادي إيفرتون بديربي الميرسيسايد، وهي مباراة هامة بمكان نظراً لفارق النقاط الذي يفرق بين ليفربول الوصيف ومان سيتي المتصدر وهما نقطتين فقط، ويسعى ليفربول للحصول على اللقب، وهو ما جعل مدربه الفني كلوب يسعى لملاحقة مانشتسر سيتي المتألق بشكل ملفت مؤخراً.

وفي حالة فوز ليفربول في مباراة اليوم، فسيتفوق مجدداً على مانشستر سيتي والذي فاز أمس السبت على بورنموث بهدف مقابل لا شئ، الآن مبارة ليفربول وإيفرتون بث مباشر، ومتابعة آخر المستجدات في المباراة الهامة، حيث يسعى ليفربول لإستغلال أي عثرة ليلحق بسيتي المتصدر، ليمضي قدماً في مشواره الهامة نحو البطولة.

تشكيل إيفرتون اليوم

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول وإيفرتون مقامة اليوم في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة، السابعة والربع بتوقيت السعودية، وحصرياً مذاعة على شاشة قناة BeIN Sport HD 2 باللغة العربية، ويسبق المباراة استديو تحليلي لعرض وضع الفريقين قبل المباراة وطريق اللعب، فضلاً عن عرض تقارير وإحصاءات من أجواء تغطية المباراة.

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