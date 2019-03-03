 نتيجة مباراة حسنية أكادير وأوتو دويو فى كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد 3-3 2019 

نتيجة مباراة حسنية أكادير وأوتو دويو اليوم الأحد الموافق 03/03/2019 موعدنا مع المباراة المنتظرة بين فريقي حسنية أكادير وأوتو دويو والتي ينتظرها العديد من مشجعي الساحرة المستديرة حول العالم، كذلك جميع متابعين الكونفدرالية الافريقية، وذلك في إطار منافسات الإياب والدور السادس عشر من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019، والتي من المتوقع أن تكون المباراة أكثر إثارة وتشويق عن مثيلاتها ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على أهم أهداف الفريقين للفوز بالمباراة وكذلك مواعيد نقل المباراة من خلال البث المباشر والقنوات الناقلة.

مباراة حسنية أكادير وأوتو دويو

من جانب فريق حسنية أكادير فهو يسعي لتحقيق الفوز على الفريق المنافس لتأكيد فوزه عليه في المباراة السابقة التي جمعت الفريقين على أرض فريق أوثو دويو بهدفين مقابل هدف من الفريق المنافس.

مباراة حسنية أكادير وأوتو دويو اليوم

أما عن فريق أوثو دويو فهو يحاول رد الاعتبار لفريقه من خلال الفوز على خصمه في هذه المباراة وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط لفريقة للترقي في جدول الترتيب.

سوف تقوم قناة بين سبورت الرياضية بنقل المباراة من خلال البث المباشر في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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نتيجة مباراة حسنية أكادير وأوتو دويو

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين

الدقيقه 70 سجل لاعب أوثو دويو هدف

انتهت المباراة بفوز أوثو دويو بهدف نظيف