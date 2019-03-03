نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية اليوم وحميد أحداد يضع الزمالك على طريق الصعود

يلتقي اليوم الزمالك مع بترو اتليتكو في الجولة الرابعة في الكونفدرالية وتتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة منها، ويحتل بترو اتليتكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وقد رفع الزمالك رصيده إلى نقطتين بعد التعادل الأخير أمام نفس الفريق.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت غرينتش، كما تيم إذاعة اللقاء على شبكة قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة، بث مباشر الزمالك وبترو اتليتكو كورة ستار.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو

وينتظر عشاق نادي الزمالك فوز فريقهم في مباراة اليوم حتى يُعدل ترتيبه في المجموعة ليعود الأمل من جديد على المنافسة على البطولة والصعود للدور المقبل منها، ويُلعب اللقاء على ملعب ملعب سيداد إينيفارسيتاريا.

نتيجة اللقاء: