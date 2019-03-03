نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية اليوم وحميد أحداد يضع الزمالك على طريق الصعود

يلتقي اليوم الزمالك مع بترو اتليتكو في الجولة الرابعة في الكونفدرالية وتتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة منها، ويحتل بترو اتليتكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وقد رفع الزمالك رصيده إلى نقطتين بعد التعادل الأخير أمام نفس الفريق.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت غرينتش، كما تيم إذاعة اللقاء على شبكة قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة، بث مباشر الزمالك وبترو اتليتكو كورة ستار.
نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو
وينتظر عشاق نادي الزمالك فوز فريقهم في مباراة اليوم حتى يُعدل ترتيبه في المجموعة ليعود الأمل من جديد على المنافسة على البطولة والصعود للدور المقبل منها، ويُلعب اللقاء على ملعب ملعب سيداد إينيفارسيتاريا.
نتيجة اللقاء:
- بعد قليل انطلاقة المباراة
- نزل منذ قليل لاعبي الفريقين لملعب اللقاء
- الدقيقة 5: ركنية لصالح اتليتيكو ولكن جنش يمسك الكرة
- الدقيقة 28: الهدف الأول للزمالك في مرمى بترو اتلتيكو بقدم حميد أحداد
- الدقيقة 41: الزمالك يستحوذ على الكرة وحذر شديد من جانب بترو اتلتيكو
- نهاية الشوط الاول
- الدقيقة 60: الزمالك يستحوذ على أحداث اللعب بالتمرير القصير
- الدقيقة 75: انطلاقة من الجانب الأيسر وخطأ على حميد أحداد لصالح بترو
- نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف