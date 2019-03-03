Zamalek Today نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم الاحد 3 مارس 2019 في الكونفدرالية الآن

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم الاحد 3 مارس 2019 تقام مباراة الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة فى بطولة الكنفدرالية الأفريقية يوم الأحد 3/3/2019، ويستضيف فريق بترو أتليتكو الأنجولى منافسه الزمالك المصرى على ملعب سيداد يونيفيرستتاريا، ويأمل بترو أتليتكو فى حسم الانتصار على أرضه وضمان فرصة التأهل، بينما يأمل الزمالك فى خطف فوز يرفع به أماله للتأهل من المجموعة.

الزمالك وبترو أتلتيكو اونلاين

يلعب فريق بترو أتليتكو أمام ضيفه الزمالك فى لقاء الجولة الرابعة من الكنفدرالية الأفريقية، ويأمل بترو أتليتكو فى استغلال الأرض والجمهور وتحقيق انتصار كبير فى المباراة، كما يسعى لخطف الفوز واستغلال فرصة كبيرة للتأهل عن المجموعة، ويطمح الفريق الأنجولى فى تقديم مستوى فنى وبدنى وحصد نقاط اللقاء والإرتقاء نحو صدارة المجموعة.

مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

ويحتل فريق بترو أتليتكو المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من الفوز فى مباراة والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، وكان قد تعادل فى لقاء الجولة الماضية أمام الزمالك 1-1 حيث استقبلت شباكه هدف التعادل قبل صافرة نهاية المباراة بثوانى.

مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم

يحل فريق الزمالك ضيفا على منافسه بترو أتليتكو فى لقاء الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة ببطولة الكنفدرالية الأفريقية، ويأمل الأبيض فى تحقيق الفوز خارج أرضه والتمسك بفرص بقاءه للتأهل، كما يسعى الفريق للانتصار خلال المشوار فى أدغال أفريقيا ومحاولة الوصول لصدارة المجموعة، ويأمل فريق مدرسة الفن والهندسة لمصالحة الجماهير البيضاء بعدما تلقى الفريق العديد من النتائج المخيبة فى المباريات الماضية.

ويتذيل الزمالك المموعة الرابعة برصيد نقطتين من الخسارة فى لقاء والتعادل فى مباراتين، وكان الفريق وكان الزمالك قد تعادل مع مستضيفه بترو أتليتكو فى الجولة الماضية بنتيجة 1-1 .

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موعد مباراة بترو أتليتكو والزمالك

تقام مباراة الجولة الرابعة بين بترو أتليتكو والزمالك فى المجموعة الرابعة بالكنفدرالية الأفريقية يوم الأحد 3/3/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة السابعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعةالرابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء بترو أتلتيكو والزمالك

تنقل مباراة بترو أتليتكو والزمالك فى الجولة الرابعة من الكنفدرالية الأفريقية على قنوات bin sport، كما تذاع المباراة على قناة hd1 بالإضافة لنقل استوديو تحليلى يضم العديد من المعلقين الرياضين لتحليل اللقاء والتعليق على أهم أحداث المباراة.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

نصف ساعة من عمر المباراة وأول هدف للزمالك فى المباراة

الدقيقة 31 سجل اللاعب حميد أحداد الهدف الأول للزمالك

انتهت البمراة بفوز فريق الزمالك اليوم