تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو في بطولة الكونفدرالية اليوم 3/3/2019

يلعب الزمالك اليوم المباراة الرابعة في بطولة الكونفدرالية لعام 2019، وقد فشل الزمالك في إسعاد جماهيره في الموسم الحالي خاصة وأنه تعادل في مباراتين وخسر في مباراة هي كل ما لعبه في البطولة ويقع في المركز الأخير من المجموعة الرابعة، وقد تعادل الزمالك مع نفس الفريق في المباراة السابقة بالإسكندرية في الدقائق الأخيرة، وتبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش والسادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق أحمد الطيب.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يقدم أداء طيب في الدوري المحلي حيث يتصدر الترتيب بينما يتذيل الترتيب في الكونفدرالية، ولهذا يسعى لاعبو الفريق والجهاز الفني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم في أنجولا.

متابعة اللقاء: