الآن: نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في الكونفدرالية...

في مباراة الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الافريقية يلتقي اليوم فريق الزمالك مع فريق بترو أتليتكو خارج الأراضي المصرية في لقاء يعرف ب”الفرصة الأخيرة” للقلعة البيضاء حيث تأزم موقف نادي الزمالك في المجموعة بعد تعادله في اللقاء السابق أمام نفس الفريق في برج العرب الأسبوع الماضي.

حيث احتاج الزمالك الثلاث نقاط ليخرج من عنق زجاجة المجموعة ولكن تقدم الفريق الانجلوني مبكرا قبل أن يتعادل الزمالك في الوقت بدل من الضائع ليحفظ له بعض الآمال والتي تتعلق جميعها في مباراة اليوم.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو

وتنطلق المباراة مساء اليوم في السادسة بتوقيت القاهرة ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة المعلق أحمد الطيب على قناة beIN sport HD1 وعن المباراة فقد وضح المدير الفني لبترو أتليتكو أن الفريق يدخل المباراة في وضعية أفضل من الزمالك الذي يقع عليه كل الضغوط اليوم وأن المباراة زادت صعوبتها لأن الفريقين عرفا بعضهما البعض عن قرب.

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

وكانت انتقادات شديدة قد طالب المدير الفني للزمالك السويسري جروس بعد سلسلة نتائج غير مرضية للجماهير سواء كانت في الدوري بعد تعادل منح منافسه الأبرز النادي الأهلي فرصة اللحاق وتقريب فارق النقاط.

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وبين هزيمة وتعادلين في المباريات الافريقية وعدم تحقيق فوز حتى الآن بالرغم من أن مبارتين من الثلاث التي خاضها الزمالك كانت على أرضه ووسط جماهيره، مما استدعى بعض التكنهات من صحفيين لقرب رحيل المدير الفني ولكن المشرف على فريق الكرة أمير مرتضى منصور تحدث بأن رحيل جروس غير وارد وأن التقارير التي تشير باقتراب حسام البدري من تدريب الزمالك غير صحيحة مؤكدا على احترامه لحسام البدري.

متابعة المباراة:

تنطلق المباراة بعد قليل

نزول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء

الدقيقة 8: ركنية ثانية لأتليتيكو وهجوم مبكر على نادي الزمالك

الدقيقة 20: الزمالك يُدافع في الربع الثلث ساعة الأولى

الدقيقة 22: الزمالك يتقدم بهدف نظيف عن طريق حميد أحداد

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 50: بترو أتليتكو يضغط على الزمالك لاحراز التعادل

الدقيقة 60: مرور ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني والزمالك يعتمد على الاستحواذ لايقاف خطورة بترو

الدقيقة 73: تراجع من الزمالك مع الربع ساعة الأخيرة والزمالك يدافع

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف

الزمالك وبترو اتليتكو

وقام اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك بالتأكيد على أن مباراة اليوم بلا أي مبررات قائمة فلا شئ غير الفوز الذي تعهد به لاعبي الزمالك حيث يرغبون في تصحيح صورة الفريق ووضعه في ترتيب المجموعة، وأن الديث عن مشاكل درجة الحرارة والرطوبة والتحكيم لن تكون حاضرة اليوم فالمباراة لا تتحمل فقدان نقاط والفريق مطالب بالفوز.