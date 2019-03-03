نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد في الكونفدرالية والفارس الأبيض يستعيد حظوظه في الصعود...

في السادسة من مساء اليوم بتوقت القاهرة يستضيف نادي بترو أتليتكو الانجولي فريق الزمالك المصري في رابع مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكنفدرالية الافريقية والتي يشارك بها الفارس الأبيض هذا الموسم عقب الفوز بكأس مصر النسخة الماضية، ويعيش نادي الزمالك وضعا صعبا حيث يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتي فقط بعد تعادلين مخيبين للآمال هنا في برج العرب ملعب الفريق في المبارايات الافريقية.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

وبهذا الوضع الصعب يتوجب على الزمالك الفوز اليوم لتجنب الاقصاء مبكرا وقبل جولتين من دور المجموعات حيث يحتل جورماهيا المركز الأول برصيد 6 نقاط ثم نصر حسين داي وبترو أتليتكو برصيد 4 نقاط في المركز الثاني والثالث، وكان الزمالك قد تعادل مع بترو أتليتكو في الجولة الماضية بنتيجة هدف مقابل هدف حيث سجل لزمالك هدفه في آخر الدقائق.

متابعة المباراة: