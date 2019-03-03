كتب: ضياء السقا
تعادل ليفربول مع مضيفة إيفرتون، سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.
وشارك صلاح في اللقاء كاملا، وأهدر هدفين محققين، الأول في الدقيقة 28 عندما انفرد بمرمى بيكفورد لكن الحارس تصدى ببراعة لتسديدة الفرعون، والثاني في الدقيقة 56، بعدما انفرد بالمرمى قبل أن يتدخل المدافع كين في اللحظات الأخيرة ويخرج الكرة من أمام النجم المصري.
وتجمد رصيد صلاح عند 17 هدفاً، في المركز الثاني خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ18 هدفا.
وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب ليفربول، الذي أهدر العديد من الفرص، فيما ظهرت خطورة إيفرتون في الشوط الثاني.
وبذلك فرط ليفربول في الصدارة، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ71 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده لـ 37 نقطة في المركز العاشر.
شاهد فرص صلاح المهدرة
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يُفرط في الصدارة بتعادل مخيب للآمال أمام إيفرتون.. وصلاح يهدر هدفين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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