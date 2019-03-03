جروس: لعبنا بشجاعة.. لم نصعد بعد.. و5 نقاط لا تكفي للتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك بأن لاعبيه قدموا مباراة تتسم بالشجاعة خلال مواجهة بترو أتليتكو، موضحًا أن الفوز كان له أهمية كبيرة، لكن الفريق لم يصعد بعد.

وقال جروس في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة ان الفريق لعب بشجاعة كبيرة خلال المباراة، ولم يكن هناك تسرع في حسم اللقاء بسبب الظروف المناخية الصعبة.

وأكد جروس على رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة، وتقديم أداء جيد أمام فريق مميز وهو ما أدى إلى تحقيق 3 نقاط في غاية الأهمية.

ويري المدير الفنى أن الفريق مازال مقبل على مباراتين بـ6 نقاط وحظوظه قائمة وبكل قوة، مشيرا إلى أن 5 نقاط لا تكفي لبلوغ ربع النهائي.

وأوضح جروس أن المباراتين المقبلتين فى غاية الأهمية من أجل التأهل لدور الـ8، وكشف عن ان الفريق حضر إلى انجولا قبل اللقاء بفترة بسيطة من أجل التغلب على الرطوبة العالية.

وأصبح لدى الزمالك 5 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة، وذلك قبل لقا نصر حسين داي، وجورماهيا الكيني.