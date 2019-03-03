الزمالك يُقرر صرف مكافأة للاعبيه بعد تخطي عقبة بترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
قرر رئيس نادي الزمالك، صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، عقب الفوز على بترو اتليتكو بهدف دون رد ، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الأفريقية.
وعقب المباراة ، قام رئيس الزمالك ، بإجراء اتصال هاتفى بإسماعيل يوسف، رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، للإطمئنان على اللاعبين وتهنئتهم بالفوز.
وأشاد رئيس القلعة البيضاء، بالأداء الرجولى والقتالى للاعبي الزمالك خلال مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، والتي إنتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.
ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة الخامسة ليتقدم نحو المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق نقطة خلف جور ماهيا الكيني، بينما يتواجد نصر حسين داي الجزئري وبترو أتلتيكو في المرتبتين الثالثة والرابعة بأربع نقاط.
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