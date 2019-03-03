إصابة "زيزو" أمام بترو أتليتكو ودخول إبراهيم حسن بدلا منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
قرر المدير الفني لفريق الزمالك كريستيان جروس، استبدال أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بترو اتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
ومع حلول الدقيق 56 تعرض اللاعب أحمد مصطفى زيزو للإصابة ، ليخرج ويشارك بدلا من إبراهيم حسن لاعب الوسط المهاجم.
وإنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الفريق الأنجولي بهدف دون رد سجله حميد أحداد في الدقيقة 27 من زمن المباراة.
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