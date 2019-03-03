بالفيديو.. الزمالك يُشعل مجموعته بالكونفدرالية ويتجاوز بترو أتليتكو بهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حقق الزمالك فوزًا صعبا على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدف الزمالك حميد أحداد في الدقيقة 27، بعد عرضية من زيزو.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده لـ5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما توقف رصيد بترو أتليكو عند 4 نقاط.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم نصر حسين داي (4 نقاط)، وجورماهيا (6 نقاط)، في إطار المجموعة والجولة ذاتها.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود جنش - خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي - وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد - الهجوم: خالد بوطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، بهاء مجدي، محمد عبد السلام، حازم إمام، إبراهيم حسن، أيمن حفني، وعمر السعيد.

فيما بدأ بترو أتلتيكو بالتشكيل التالي: حراسة المرمى :جورج موتا البير - خط الدفاع: ديونيس جواو ودانيلسون وويلسون كارمو و ايدي أفونسو - خط الوسط: مانجويكس و أليم و هيرنيلسون كارمو و ريكاردو جوب - خط الهجوم : تياجو ليل أزولا، وتوني.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من فريق بترو أتليتكو وسط حذر من دفاع الزمالك.

وتحصل الفريق الأنجولي على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من عبدالله جمعة، نفذها أصحاب الأرض ولكن انتهت إلى ضربة مرمى.

وفي إحدى الهجمات الخطرة حاول الزمالك تهديد مرمى بترو أتليتكو بعد عرضية من حمدي النقاز، ولكن دفاع بترو أتلتيكو أبعدها.

وسقط محمود عبدالعزيز مصابا في الدقيقة 21، قبل أن يعود للملعب من جديد.

ولعب أحمد سيد زيزو كرة عرضية في الدقيقة 27، لتجد حميد أحداد الذي حولها في المرمى معلنا الهدف الأول له بقميص الزمالك، والهدف الأول للأبيض بالمباراة.

وكاد بترو أتليتكو أن يسجل التعادل في الدقيقة 40، بعد كرة عرضية ولكن لعبها أزولا رأسية مرت بجوار القائم، ليستمر تقدم الزمالك.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أنقذ جنش رأسية قوية، ليحافظ على تقدم الزمالك، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأبيض ليحافظ على آماله في البقاء بالكونفدرالية.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط بترو أتليتكو لإدراك التعادل وسط تكتل دفاعي زملكاوي.

وأصيب زيزو ليخرج ويحل إبراهيم حسن بدلا منه في الدقيقة 57.

وتلقى محمود عبدالعزيز بطاقة صفراء، قبل أن يُجري جروس تبديلا بخروج خالد بو طيب ونزول عمر السعيد.

وتعرض جنش لإصابة في الدقيقة 69، قبل أن يتم إسعافه في الملعب، وسقط بعدها محمود عبدالعزيز ليخرج مصابا، قبل أن يعود لاستئناف اللعب.

وأجرى جروس ثاني تبديلات الزمالك بنزول بهاء مجدي بدلا من حميد أحداد الذي شكا من إصابة.

واستمرت الدقائق الاخيرة وسط تألق من جنش الذي كفل لفريقه إنهاء المباراة بالفوز بهدف نظيف، وإحياء آمال الزمالك في الكونفدرالية.