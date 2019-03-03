مانشستر سيتي في الصدارة.. إيفرتون يجبر ليفربول على التعادل بمشاركة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام غريمه إيفرتون في المباراة التي أجريت على ملعب "جوديسون بارك" في قمة الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول ظل في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، في المقابل ظل إيفرتون في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون بيكر - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - فينالدوم - هندرسون - ماني - صلاح - أوريجي.

تشكيل إيفرتون: بيكفورد - لوكاس دينييه - زوما - مايكل كين - كولمان - شنيدرلين - إدريسا جاي - بيرنارد - سيجاردسون - والكوت - كالفيرت لوين.

تفاصيل المباراة

أولى محاولات ليفربول كانت عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 15 بتسديدة من جانب محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لكن بيكفورد يتألق ويتصدى للكرة بثبات.

وفي الدقيقة 28 أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد بعد انفراده بمرمى بيكفورد لكن الأخير يتألق ويبعد هدف لصالح الريدز.

الدقيقة 38 شهدت محاولة من جانب والكوت الذي توغل حتى وصل إلى داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وحاول مهاجم إيفرتون الشاب كالفيرت لوين في الدقيقة 51 أن يصل لمرمى ليفربول من كرة رأسية لكن يجد مهاجم التوفيز أليسون حارس ليفربول الذي يتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 53 نفذ أرنولد ركلة حرة مباشرة تجد بيكفورد حارس إيفرتون الذي يرد على أليسون من خلال تأمين مرماه.

وعاد صلاح في الدقيقة 56 من أجل تهديد مرمى إيفرتون بعدما استلم الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن مايكل كين يتدخل ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 63، أجرى كلوب تغيرين لصالح ليفربول من خلال خروج فينالدوم ونزول ميلنر وخروج أوروجي ونزول فيرمينو.

وكاد فيرمينو فور نزوله أن يساهم في فرصة هدف لليفربول في الدقيقة 64 بعدما مرر عرضية لماني لكن الأخير يفشل في استغلالها وتبعد الكرة عن المرمى.

وفي الدقيقة 69 أهدر فابينيو فرصة هدف لليفربول بعدما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء لكن دفاع إيفرتون يشتت الكرة بنجاح قبل أن يسددها.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق أجرى كلوب آخر تبديلات المباراة بخروج ماني ليحل بدلا منه لالانا.