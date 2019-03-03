الدوري الإنجليزي: إيفرتون يعرقل ليفربول

قدم إيفرتون هدية لمانشستر سيتي بعد أن حرم ليفربول من استعادة صدارة البريميير ليغ مجدداً بتعادلهما سلبياً في “ديربي المرسيسايد” الذي أقيم الأحد على ملعب غوديسون بارك، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كان بإمكان ليفربول الخروج متقدماً في الشوط الأول لو أحسن النجم المصري محمد صلاح في استغلال الانفراد الذي سنح له في الدقيقة 28 عندما انطلق بسرعته المعتادة ليجد نفسه وجهاً لوجه أمام جوردان بيكفورد ولكنه سدد الكرة في جسد الحارس الدولي.
وفي بداية الشوط الثاني، هدد “مو” صلاح مرمى أصحاب الأرض بنفس الطريقة تقريباً ولكنه استلم الكرة بشكل سيء ليسمح لمدافع إيفرتون بالتدخل معه وإنقاذ الكرة في الوقت المناسب.
وبات رصيد ليفربول 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف “السيتيزنس”.
على الجانب الآخر، أصبح رصيد “التوفيز” 37 نقطة في منتصف الترتيب.
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